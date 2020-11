Ranskan hallitus: Koronasulun purkamisesta ollaan vielä kaukana – pormestarit vaativat jo kauppojen avaamista

Ranskassa on kuollut koronaviruksen seurauksena vajaat 46 700 ihmistä. Miljoonaa asukasta kohti kuolleita on 715, kertoo tilastosivusto Worldometer. Suomessa vastaava luku on 67.

Worldometerin luvuissa on havaittu silloin tällöin epäjohdonmukaisuuksia.