Ranskan ex-presidentti Hollande MTV:n erikoishaastattelussa: Eurooppalainen puolustus riippuu Saksan uudesta hallituksesta

Vahvemmasta yhteisestä eurooppalaisesta puolustuksesta on puhunut useasti myös tasavallan presidentti Sauli Niinistö, jonka Hollande tapaa Suomen-vierailunsa yhteydessä.

Keskeisessä roolissa yhteisen puolustuksen kehittämisessä on Saksa ja sen uusi hallitus. Kysymys kuuluu, onko uusi koalitio valmis kehitykseen vai aikooko se pysytellä perinteisemmässä transatlanttisessa suhteessa.

– Se on se iso kysymys, onko Saksa valmis rakentamaan Ranskan ja muiden Euroopan maiden kuten Suomen kanssa Euroopan puolustusta vakavasti, ja myös se, onko Saksa valmis lähtemään mukaan operaatioihin Afrikkaan ja ehkä jopa Lähi-itään. Tällä hetkellä Saksa ei ole halukas. Jos siinä ei tapahdu kehitystä, Euroopan yhteinen puolustus ei toteudu, sanoo Hollande.

Joustoa budjettipolitiikassa

– Budjettikysymyksissä tulee joustoa. Luulen, että hän on Merkeliä joustavampi, vaikka hallituksen liberaalit ovatkin rajoittamassa. Minusta hän on innokkaampi vihertämisessä ja ilmastotaistelussa. Scholz on mielestäni valmiimpi tekemään Euroopalta puuttuvan investointistrategian.