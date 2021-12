Saksan uusi liittokansleri Scholz aikoo panostaa talouteen ja ilmastotoimiin – myös Suomen uskotaan hyötyvän vallanvaihdoksesta

MTV Uutisten Eurooppa-kirjeenvaihtaja Heikki Piuhola kertoo, että uuden liittokanslerin ja hallituksen tavoitteena on ajaa maan teollisuus uuteen asentoon.

– On tulossa merkittäviä investointeja ilmastotoimiin ja siihen, että Saksan päästöt olisivat vähäisemmät. Saksa on yksi 10. suurimmista päästömaista maailmassa. Saksa aikoo investoida paljon myös digiverkkoon, tiestöön, rautateihin ja asuntoihin. Lisäksi minimipalkkaa nostetaan 12 euroon, Piuhola kertoo Uutisaamussa.

– Se tiedetään jo entuudestaan, että he ovat hyviä ystäviä, Piuhola toteaa.

– Täällä on tärkeää se, että päätökset tehdään osavaltioissa ja läheisyysperiaatteella, ei valtaa keskittämällä Brysseliin.

Suomelle Saksa on läheinen kauppakumppani

– Scholz markkinoi itseään jatkuvuutena Merkelin kaudelle, vaikka onkin demari. Hän oli läheinen työkaveri liittokanslerina ja varaliittokanslerina Merkelille. Scholzin tyyli tehdä politiikkaa Euroopassa ja Saksassa on hyvin samankaltainen.

– Erityisesti ulko- ja turvallisuuspolitiikan saralla Scholz on puhunut, että EU tarvitsee enemmän yhteistyötä. Tämä ei ole Macronillekaan vieras asia ja on oletettavaa, että yhteistyö tiivistyy. Toinen on talouspolitiikan sääntöjen uudistaminen, voi olla aloitteita tulossa, Romakkaniemi uskoo.