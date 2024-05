Rallimestari Petter Solberg palaa tositoimiin: "Unelmana on paikka palkintopallilla"

Hän jätti ralleille jäähyväiset vuonna 2019 Walesin MM-osakilpailun jälkeen, mutta nyt mies on omien sanojensa mukaan jälleen valmis ralliin.

– Tunnette minut ja meidän perheemme. Ralli on meille kaikki kaikessa. Viime vuonna kyyditin äitiäni Citroën C4 WRC:llä yhdellä erikoiskokeella tässä samassa kilpailussa. Se oli mukavaa, mutta Oliverilla ( Solbergilla ) oli vielä hauskempaa, ja hän voitti koko rallin.

Isä-Solberg ajaa nyt samalla autolla, jolla hänen poikansa voitti vuosi sitten. Kyseessä on kaikkien aikojen ensimmäinen Volkswagen Polo GTI R5 -kori.

– Nyt minäkin haluan osan siitä hauskuudesta. Tämä tehdään nautinnon vuoksi. Päätavoite on ajaa autoa ja saada ihmiset hymyilemään. En yritä voittaa, vaan kyse on show'sta ja ajamisen nautinnosta.

– EM-sarjassa on paljon nopeita kuljettajia. Kilpailu on todella kovaa. Ajoin edellisen kerran viisi vuotta sitten, mutta sen jälkeen en ole ajanut ollenkaan. Vauhti on tässä sarjassa uskomatonta, eikä sellaista tuosta noin vain löydetä.