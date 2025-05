Elon Musk mylläsi kaiken mutta ei saavuttanut tavoitteitaan: "Tilanne pahempi kuin ajattelin"

Viime viikolla Musk sanoi lopettavansa poliitikkojen rahallisen tukemisen. Hän keskittyy nyt yritystensä johtamiseen.

Maailman rikkain ihminen Elon Musk vahvistaa jättävänsä pian tehtävänsä Yhdysvaltain hallinnossa. Musk kertoi asiasta viestipalvelu X:ssä paikallista aikaa keskiviikkona.

Musk on toiminut niin sanotun hallinnon tehokkuuden viraston eli Dogen johdossa. Jo huhtikuussa hän kertoi vähentävänsä ajankäyttöään Dogessa, jotta voisi keskittyä paremmin liiketoimiinsa, kuten autoyhtiö Teslaan ja avaruusyhtiö SpaceX:ään.

Päivityksessään teknologiamiljardööri kiitti presidentti Donald Trumpia mahdollisuudesta vähentää turhia menoja.

– Dogen missio vain vahvistuu ajan myötä, kun siitä tulee elämäntapa koko hallinnolle, Musk kirjoitti.

Sähäkkä hallinnon mylläys

Voitettuaan presidentinvaalit marraskuussa 2024 Trump kertoi nimeävänsä Muskin Dogen johtoon. Toimielin on tehnyt rajuja leikkauksia liittovaltion palveluihin ja irtisanonut kymmeniätuhansia virkamiehiä, ja sitä on arvosteltu voimakkaasti.

Vaikka Dogen muodollinen asema hallinnossa on jäänyt epäselväksi, Dogen työntekijöillä on ollut toimitiloja Valkoisessa talossa.

Myös Muskin asema "hallinnon erityistyöntekijänä" herätti kysymyksiä. Hänellä ei ollut muodollista asemaa Trumpin hallinnossa, eikä senaatti siten ollut hyväksynyt hänen nimitystään. Silti Musk käytti suurta valtaa myllätessään liittovaltion hallintoa.

Trumpin palattua valtaan tammikuussa Musk kävi töihin hetkisellä tahdilla. Muskin johdolla Doge esimerkiksi pyrki lakkauttamaan Yhdysvaltain kehitysyhteistyövirasto USAIDin ja otti haltuunsa valtiovarainministeriön maksujärjestelmän jäljittääkseen vilpillistä toimintaa liittovaltion hallinnossa.

Uuden hallinnon ensimmäisinä viikkoina Musk esiintyi usein presidentin rinnalla, mikä vahvisti mielikuvaa hänen laajasta toimivallastaan. Usein mustassa Maga (Make America Great Again) -paidassa ja lippiksessä esiintynyt Musk oli mukana esimerkiksi hallituksen kokouksessa, vaikkei hän virallisesti ollut kabinetin jäsen.

Musk myös esiintyi konservatiivien CPAC-konferenssissa lavalla moottorisahan kanssa tarkoituksenaan näyttää, kuinka kovalla kädellä hän leikkaa liittovaltion hallinnosta.

Huhtikuun lopussa Musk ilmoitti vähentävänsä ajankäyttöä Dogessa keskittyäkseen yrityksiinsä.

Tavoitteet jäivät kauas

Dogen aikaansaannokset jäivät kosmeettisiksi lupauksiin verrattuna. Musk lupaili etukäteen leikkaavansa liittovaltion budjetista vähintään kaksi biljoonaa dollaria. Myöhemmin hän laski tavoitteitaan, ja huhtikuussa Musk arvioi leikkausten suuruudeksi 150 miljardia dollaria vuoden 2026 loppuun mennessä.

Musk on myöntänyt, ettei hän saavuttanut kaikkia tavoitteitaan Dogen johdossa. Hän on syyttänyt siitä maan byrokratiaa.

– Liittovaltion byrokratian tilanne on paljon pahempi kuin ajattelin. Tiesin, että siellä on ongelmia, mutta on todella haastava tehtävä yrittää parantaa asioita DC:ssä, Musk sanoi Washington Postille tiistaina.

Musk harmitteli sitä, että Dogesta tuli syntipukki, joka keräsi kaiken kritiikin puoleensa.

– Jos jossain tapahtui jotain pahaa, meitä syytettiin siitä, vaikka meillä ei olisi ollut mitään tekemistä sen kanssa.

Mediatietojen mukaan Muskin tyyli aiheutti ärsytystä myös republikaanipoliitikoissa. Teknologiayrittäjän nopealiikkeinen toimintatapa sopi huonosti yhteen Washingtonin politiikan kiemuroiden kanssa, mikä saattoi myös heikentää hänen mahdollisuuksiaan saada tavoitteitaan läpi.

Yritykset kärsivät

Muskin ja Trumpin välillä on myös ilmennyt erimielisyyksiä. Musk oli eri mieltä jo Trumpin huhtikuussa ilmoittamista laajoista tuontitulleista ja ehdotti vapaakauppa-aluetta Yhdysvaltain ja EU:n välille.

Tällä viikolla hän puolestaan kritisoi Trumpin massiivista lakipakettia, "Big Beautiful Billiä". Kongressin edustajainhuone hyväksyi lakipaketin viime viikolla, ja se eteni senaatin käsittelyyn. Lakipaketti alentaa veroja merkittävästi ja leikkaa menoja muun muassa terveydenhuollosta. Kokonaisuudessaan lakipaketin arvioidaan kasvattavan budjetin alijäämää jopa neljällä biljoonalla dollarilla 10 vuoden aikana.

– Olin suoraan sanottuna aika pettynyt noin valtavasta rahankäytöstä, joka kasvattaa budjetin alijäämää eikä vähennä sitä. Se murentaa Doge-tiimin tekemää työtä, Musk sanoi CBS:n haastattelussa.

Kun Musk keskittyi johtamaan Dogea, hänen yrityksensä kärsivät. Hallintoon kohdistuneita leikkauksia ja Muskin toimintaa protestoineet ovat kohdistaneet kiukkuaan Tesla-jälleenmyyjiin, ja autojen myyntiluvut ovat vajonneet.

Musk sanoi viime viikolla myös, että hän lopettaa käyttämästä rahojaan politiikkaan. Hän on tukenut Trumpia noin neljännesmiljardilla, eli 250 miljoonalla dollarilla.