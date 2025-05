Musk pettyi Trumpiin: Presidentin "Suuri ja kaunis laki" lisäisi velkaa 3800 miljardilla

Maailman rikkain mies pettyi presidentin ajamaan rikkaiden veroaleen.

Yritysjohtaja Elon Musk kertoo CBS:n haastattelussa olevansa pettynyt presidentti Donald Trumpin voimakkaasti ajamaan talouslakiin.

– Olin pettynyt nähdessäni massiivisen lain, joka budjettialijäämän pienentämisen sijaan suoraan sanottuna kasvattaa sitä. Se rapauttaa työtä, jota DOGE tekee, Musk sanoi uutiskanavalle.

Trumpin talouslaki nytkähti viime viikolla eteenpäin, kun edustajainhuone hyväksyi lain äärimmäisen niukalla yhden äänen enemmistöllä.

Trumpin nimeämä "Suuri ja kaunis laki" veroalennuksineen kasvattaisi kongressin budjettiviraston laskelmien mukaan Yhdysvaltojen budjettialijäämää 3,8 biljoonalla, eli 3800 miljardilla dollarilla vuoteen 2034 mennessä.

Trump kampanjoi voittamissaan presidentinvaaleissa voimakkaasti muun muassa veronmaksajien rahojen säästämisen puolesta. Vielä senaatin äänestykseen joutuva lakihanke sotisi tätä julkilausuttua tavoitetta vastaan räikeästi lisäämällä suuresti valtion velkaantumista.

– Mielestäni laki voi olla iso tai se voi olla kaunis, mutta en tiedä, voiko se olla molempia, Musk sanoi.

2005 20962017 HUSU Joutuuko EU nielemään ylpeytensä Trump-diiliä hieroessa?

Dogen säästöt kalpenevat

Musk jättäytyi vastikään sivuun hallituksen tehostamiseen tähtäävänä DOGEn johdosta ajauduttuaan erimielisyyksiin Trumpin hallinnon avainhenkilöiden kanssa. Tuore haastattelu asettaa hänet julkisesti vastakkain nyt myös lakia voimakkaasti eteenpäin puskeneen presidentti Trumpin kanssa.

Hallinnon supistamiseen ja kulujen karsimiseen tähdänneen DOGEnkin toimet ovat aiheuttaneet laajaa kritiikkiä Yhdysvalloissa. Se on muun muassa irtisanonut suuren määrän liittovaltion työntekijöitä, mikä on osaltaan johtanut palveluiden heikentymiseen.

Laajaa kansainvälistäkin kritiikkiä aiheuttanut teko on ollut USAIDin alasajo, joka on kutistanut Yhdysvaltain kehitysyhteistyöviraston toimintaa merkittävästi. Virastolla on ollut tähän asti noin 40 miljardin dollarin budjetti.

DOGEn saavuttavat säästöt kalpenevat Trumpin verolain aiheuttaman budjettiloven rinnalla.

DOGE itse on kertonut säästäneensä leikkauksillaan toistaiseksi 175 miljardia dollaria. Mitä ilmeisimmin säästöt on ilmoitettu kuitenkin reilusti yläkanttiin, sillä muun muassa uutistoimisto Reuters kertoo ilmoitettuja säästöjä tutkiessaan havainneensa esimerkiksi kahdeksan miljardin säästötoimen olleen oikeasti vain kahdeksan miljoonan arvoinen.