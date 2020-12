Näin järkyttävää jälkeä raketeista pahimmillaan syntyy – silmävammalääkäriltä tärkeä muistutus: "Vain puolet vammoja saavista on ilotulitteita käsitelleitä"

VAROITUS: Artikkelin lopussa on kuvia silmävammoista. Kuvat voivat järkyttää.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) silmäklinikan ylilääkäri, professori Tero Kivelä on työskennellyt ilotulitteiden ja muiden uudenvuodenrakettien aiheuttamien vammojen parissa 1990-luvun loppupuolelta lähtien.

Tuon ajan jälkeen, vuodesta 2000 alkaen, määrätietoisella tiedotuksella ja erilaisilla säännöksillä on onnistuttu ylilääkärin mukaan pienentämään nimenomaan vaikeiden vammojen lukumäärää.

– Vaikein vamma, joka nykyään tulee eteen, on edelleen silloin tällöin nähtävä silmän puhkeaminen tai repeäminen räjähdyksen tai ilotulitteen kappaleen osuessa silmään, Kivelä sanoo.

Suojalasien käyttö tärkeää

– Alkoholilla on ollut kyllä osuutta vammoihin, mutta hämmästyttävän pieneen osuuteen. Tästä ehkä yksi osoitus on se, että ilotulitevammoista saavista ainoastaan noin puolet on itse ilotulitteita käsitelleitä.