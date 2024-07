Rajuja syytöksiä! Dopingskandaalin keskelle joutunut ME-mies vihjaa salajuonesta olympialaisissa

Jokaista Kiinan uimaria on heidän leirinsä mukaan testattu peräti 5-7 kertaa ensimmäisen 10 päivän aikana sen jälkeen kun joukkue saapui Ranskaan. Testauksia on suoritettu niin päiväsaikaan kuin öisinkin.

– Mutta me emme pelkää. Kun sinulla on puhdas omatunto, et pelkää panettelua. Joukkue valmistautuu tällä hetkellä vakiintuneeseen tahtiin. Joukkuetoverini ja minä vastustamme painetta ja voitamme lisää mitaleita, jotta epäilijät vaietaan.