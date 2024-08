Dopingpaljastus luo jännitteitä olympialaisissa – Kiinasta kajahti terävä vastaus

Kaksi kiinalaisuimaria, jäi New York Timesin mukaan kiinni dopingista vuonna 2022, mutta he selvisivät ilman rangaistusta. Kiinalaiset väittivät saaneensa dopingainetta metandienonia kehoonsa tahattomasti syötyään hampurilaisia pekingiläisessä ravintolassa. Varsinaista näyttöä saastuneen ruoan syömisestä ei löytynyt, mutta uimarit säästettiin rangaistukselta. Myöskään kansainväliset anti-dopingtahot eivät vaatineet rangaistuksia.

Uimareista Tang Muhan osallistuu Pariisin olympialaisiin. Hän ui torstaina Kiinan 4x200 metrin vapaauintiviestissä. Kiina selvitti tiensä loppukilpailuun kolmanneksi nopeimmalla ajalla. Toinen uimareista, He Junyi , puolestaan oli niiden 23 kiinalaisuimarin joukossa, joiden vuoden 2021 dopingtapaus ennen Tokion olympialaisia painettiin aiemmin villaisella. Myös tuolloin kiinalaiset kertoivat uimareiden saaneen dopingaineitta kehoonsa saastuneesta ruoasta. Maailman anti-dopintoimista Wada osti kiinalaisten selityksen.

Kiinan antidopingtoimisto CHINADA julkaisi kiivaan vastineensa New York Timesin uutiseen. CHINADA väitti Reutersin mukaan lehden pyrkivän uutisoinnillaan vaikuttamaan maan urheilijoiden moraaliin olympialaisissa.

– (New York Timesin) pääasiallinen tarkoitus on häiritä järjestystä Pariisin olympialaisten uintikilpailuissa, vaikuttaa kiinalaisurheilijoiden moraaliin ja heikentää heidän kilpailukykyään, järjestön tiedotteessa sanottiin.

New York Timesin edustaja totesi lehden luottavan uutisensa pitävyyteen.