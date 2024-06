Kiinan dopingskandaali paisuu – New York Timesilta vavahduttava uusi paljastus

Lehden mukaan näytteet sisälsivät lihasmassaa kasvattavaa klenbuterolia. Maailman antidopingneuvosto Wada linjasi New York Timesille, että muutaman vuoden takaiset testitulokset johtuivat saastuneesta lihasta.

Nigglin mukaan maailmassa on yli tuhat tapausta, jossa urheilijan dopingnäytteen pitoisuuksien on todistettu liittyneen ruokaan. Niitä on ollut Kiinan lisäksi muun muassa Kolumbiassa, Meksikossa ja Perussa.