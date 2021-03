Kolmekymppisen afgaanimiehen epäillään salakuljettaneen 12 ihmistä Suomeen ja Saksaan – vaati palvelusta 3 000 euroa

Länsi-Suomen merivartioston Turun rikostorjuntayksikkö on saanut asiaa koskevan tutkinnan valmiiksi.

Tämä tapauksesta tiedetään

Epäiltyä on kuulusteltu Itävallassa, missä hän suoritti vankeusrangaistusta aiemmasta ihmissalakuljetuksesta.

Hänet on tuomittu myös Saksassa vastaavasta teosta.

– Tietoa on vaihdettu Itävallan ja Saksan kanssa, ja on saatu meidän tutkintaan lisää materiaalia, mutta siellä voi olla eri tuonteja, jotka on esimerkiksi tullut Kreikasta suoraan Saksaan tai Itävaltaan.