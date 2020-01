"Räjähtikö jossakin?" Ikkunat tärisivät, lapset hätkähtivät päiväkodin pihalla ja koirakin alkoi haukkua – Hurja pamaus pelästytti Uudellamaalla

Erittäin kovaksi pamahdukseksi kuvailtu ääni on herättänyt suurta hämmästystä ainakin Uudellamaalla Vihdin, Nurmijärven, Karkkilan ja Espoon seudulla.

MTV Uutisten toimitukseen on tullut tapauksesta lukuisia yhteydenottoja. Lisäksi jysähdyksestä on raportoitu monissa Facebook-ryhmissä. Moni kertoo, että äänenvoimakkuus on helisytellyt talojen ikkunalaseja ja tuonut mieleen peräti räjähdyksen.