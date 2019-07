Räiskähtelevä ja kunnianhimoinen populisti – tällainen on Britannian tuleva pääministeri Boris Johnson: "Kun yhtäkkiä näyttikin siltä, että brexiteerit saattavat voittaa, hän hyppäsi sinne puolelle"

Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump on kutsunut Johnsonia Britannian Trumpiksi. Salolaisen mukaan se antaa hyvin kuvan siitä, minkälainen henkilö on kyseessä.

– Hän on hyvin räiskähtelevä, ja kuten on käynyt ilmi, myös hyvin herkkä vaihtamaan kantaansa. Jos se näyttää siltä, että jokin toinen homma vetää paremmin, hän hyppää siihen rekeen.

Poikkeaa perinteisistä brittipoliitikoista

– Ja tämä vaan vetoaa ihmisiin! Hän on myös hyvin kansanomainen ja [hänellä on] huumoria puheessa. Eli hyvin eri tyyppinen kuin tavallisesti brittipoliitikot, jotka ovat yleensä hyvin muodollisia, Yliharjula kuvailee.

Valinta pääministeriksi yhtä todennäköinen kuin uudelleensyntyminen oliiviksi



Johnson on sanonut neljä vuotta sitten, että hänen valintansa pääministeriksi on yhtä todennäköinen kuin hänen uudelleensyntymisensä oliiviksi. Lausunnostaan huolimatta hänellä on silti ollut erittäin johdonmukainen suunnitelma, jota hän on vuosien varrella noudattanut matkallaan pääministeriksi, Yliharjula kertoo.