Rahtialukselta dumpattiin tuhat tonnia rakasta öljyä mereen Salomonsaarilla – aluksella erikoinen historia

Öljyä on levinnyt kilometrin alueelle ja se on myös saastuttanut rantaa.

Temotun pääministeri Clay Forau uskoo, että toiminta on järjestelmällistä.

– On selvää, että nämä laivat rikkovat lakejamme meren saastuttamisesta jatkuvasti. Tällä kertaa he vain jäivät kiinni, Forau kertoi The Guardianille.