Radiojuontaja Kim Sainio kuuli 17 vuotta sitten sairastavansa MS-tautia: "Vilkas ja vähän oikukas ystäväni MS-tauti"

– Minulla on selvästi hitaasti etenevä tautimuoto ja viimeisen vuoden aikana on otettu sellainen nopeampi syöksy heikompaan suuntaan. Tässä on tarvittu vähän apulaitteita ja uudelleen myllättyä mieltä. Olen joutunut harjoittelemaan, että mitenkä nyt tämän hetken sairauden tilanteen kanssa eletään, Sainio kertoo.