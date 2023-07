Raamikas Patrick Kaukovalta, 24, tavoittelee tennismaailman huippua poikkeuksellisella tavalla – paljasti hurjan syöttönsä nopeuden

– Nyt unelmani on sijoittuminen sadan parhaan joukkoon kaksinpelissä, Kaukovalta sanoo paljastaen ujostelematta ison maalinsa.

Toistaiseksi hänen listasijoituksensa on tuhannen huonommalla puolella.

– Tavoitteet olen eritellyt niin, että vuoden päästä ranking on 750:n joukossa. Kolmen vuoden kuluttua maalina on yltää 300 parhaan joukkoon, Kaukovalta sanoo.

Harri Heliövaaran valmentaja Boris Chernov on neuvonut Kaukovaltaa, ja yksi valmentajan lauseista muistuu terävästi edelleen.

– Ihmiset eivät unelmoi riittävästi, se on jäänyt mieleeni, Kaukovalta kertaa valmentajan oppia.



Nieminen taustatukena

Turussa syntynyt mutta liki koko elämänsä Espoossa asunut Kaukovalta kasvoi Yhdysvalloissa nykyisiin mittoihinsa. Hänellä on tennikseen mitä mainioimmat raamit: 194 senttiä ja 83 kiloa.

Ammattilaiskentillä mitään ei saa helposti. Siksi töitä on tehtävä rutkasti ja huolellisesti.

– Jos en ole kisamatkalla, niin olen harjoittelemassa. Arjessa ainoa tavoite on, että pelaaminen kehittyy ja kisoista tulee menestystä, tällä viikolla Hyvinkäällä ITF-turnausta pelaava Kaukovalta linjaa.

Lajilegenda Jarkko Nieminen on ollut Kaukovallalle arvokas tuki. Kaukovalta harjoitteli vuosia Niemisen akatemiassa ennen Yhdysvaltain-kieppiään. Nykyään Kaukovalta pääsee välillä sparraamaan Niemisen kanssa.

– Jarkko on ottanut kuin puolittaisen valmentajan roolin ja pystyy auttamaan tosi paljon, Kaukovalta kiittelee.



Tutkinto psykologiasta

Kaukovalta valmistui vuoden 2022 keväällä psykologian kandidaatiksi, ja opeista on apuja tenniskentilläkin. Opintojen jälkeen hän teki Suomessa vuoden töitä, mutta päätti panostaa rakkaaseen lajiin. Panostus on rahallisesti tuntuva.

– Budjetti on melkein tuhat euroa per viikko. Noin 60 000 euroa vuodessa. Se ei ole ihan kokonaan kasassa vielä, mutta tilanne on aika hyvä, Kaukovalta laskee.