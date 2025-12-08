Johtaja sai keväällä 2024 varoituksen kunnanhallitukselta asiattomasta kirjoittelusta viestipalvelu X:ssä.

Rääkkylän kunnanvaltuuston perustama tilapäinen valiokunta tulee valmistelemaan kunnanjohtaja Esko Rautiaisen irtisanomista.

Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti valiokunnan perustamisesta maanantaina. Valiokunta arvioi, onko kunnanjohtaja menettänyt valtuuston luottamuksen ja mikä on luottamuksen menettämisen peruste. Tämän jälkeen valiokunta tekee päätösehdotuksen valtuustolle.

Kunnanhallitus kertoi viime viikolla esittävänsä valtuustolle valiokunnan asettamista.

Rautiainen sai keväällä 2024 varoituksen kunnanhallitukselta asiattomasta kirjoittelusta viestipalvelu X:ssä. Kunnanhallitus päätti tuolloin, että toisesta varoituksesta seuraa irtisanominen.

Karjalaisen mukaan 65-vuotias Rautiainen on tämän jälkeen kirjoitellut Threads-viestipalvelussa naisille seksuaalissävytteisesti. Rautiainen ei itse pidä viestittelyään asiattomana.