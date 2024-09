Raaka video näyttää Gazan todellisuuden – lapsi vedettiin ylös henkihieverissä raunioista

Israelin ja äärijärjestö Hamasin välinen sota on kestänyt yli 11 kuukautta. Hamasin alaisten Gazan terveysviranomaisten mukaan sodan aikana on kuollut lähes 41 000 ihmistä, joista YK:n ihmisoikeusvaltuutetun toimiston mukaan suurin osa on naisia ja lapsia.