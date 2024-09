WHO: Gazassa lähes 190 000 lasta saanut ensimmäisen poliorokoteannoksen

Gazan keskiosassa on saatu annettua ensimmäinen rokotusannos lähes 190 000 alle kymmenvuotiaalle lapselle.

Taudit ovat levinneet Israelin raunioiksi pommittamassa Gazassa, jonka yli kahdesta miljoonasta asukkaasta valtaosa on joutunut pakenemaan kodeistaan Israelin hyökkäyksen vuoksi. Turvaa on jouduttu usein hakemaan epähygieenisistä ja ahtaista oloista.

WHO ilmoitti viime viikolla, että Israel oli suostunut kolme päivää kestäviin "humanitaarisiin taukoihin" niin alueen pohjois-, keski- kuin eteläosissakin, jotta lapsia saadaan rokotettua.

Seuraava kampanja kuukauden päästä

Vaikka ison mittakaavan rokotuskampanja Gazan keskiosassa on ohitse, WHO:n mukaan rokotuksia jatketaan alueella neljässä terveydenhuoltolaitoksessa lähipäivinä, jotta voidaan varmistua, ettei yksikään lapsi jää rokottamatta.

Seuraavana keskitytään kuitenkin Gazan eteläosaan, jossa arviolta 340 000 lapselle on määrä antaa ensimmäinen rokoteannos seuraavien neljän päivän aikana.

Toisen annoksen tarjoamiseksi on määrä aloittaa toinen rokotuskampanja noin neljän viikon päästä.

WHO on korostanut, että on erittäin tärkeää saavuttaa vähintään 90 prosentin rokotuskattavuus, jotta vältetään taudin leviäminen sekä Gazan rajojen sisällä että sen ulkopuolella.