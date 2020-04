Pyhtään vaaralliset asemiehet yhä karkuteillä: "Vihjeitä on tullut, tämä on koko Suomen poliisin yhteinen murhe"

– Epäillyt ovat yhä karkuteillä ja poliisi jatkaa heidän etsintöjään. Vihjeitä on tullut jonkun verran. Tämä on koko Suomen poliisin yhteinen murhe ja koko Suomen poliisikunta osallistuu tähän operaatioon, jutun tutkintaa johtaja rikosylikomisario Thomas Elfgren keskusrikospoliisista sanoo.

Tutkinta aivan alussa

– Tutkinta on vasta ihan alkuvaiheessa ja rikosnimike on tässä vaiheessa murhan yritys. Epäilys on, että he ampuivat poliisia kohti toissa yönä, Elfgren kertoo.