Putkakuolemia yritetään ehkäistä uudella järjestelmällä, joka mittaa säilöön otettujen elintoimintoja – näin se toimii

Kokkolan uuteen poliisivankilaan on asennettu valvontajärjestelmä, joka mittaa kiinniotettujen henkilöiden elintoimintoja. Järjestelmä on ollut käytössä Norjassa jo kolmisen vuotta, sieltä on pelkästään myönteisiä kokemuksia.

– Tämä on nyt uutta Suomessa ja hyvää tekniikkaa, mikä varmasti tulee parantamaan säilöön otettujen turvallisuutta. Järjestelmä mittaa kiinniotettujen elintoimintoja ja hälyttää valvomoon, mikäli niissä on ongelmia, kertoo komisario Matti Tiainen Pohjanmaan poliisista.

Kattoon asennettava Elocare-järjestelmä on jo käytössä Norjan selleissä, missä siitä on saatu hyvät kokemukset.

– Norjassa asennettiin järjestelmä kolme vuotta sitten ja jo pilottiprojektin aikana todettiin, että se toimii. Siellä pelastettiin henkiäkin sinä aikana, kertoo Elotec Suomen toimitusjohtaja Peter Kvis.

Hengityksen tiheys seurannassa

Kuinka järjestelmä sitten toimii? Katossa on noin muutaman kymmenen sentin kokoinen näyttöpääte, joka muistuttaa modernia valaisinta. Sieltä käsin erilaiset anturit mittaavat sellissä olevaa elämää.

– Järjestelmä mittaa liikettä. Niin kauan kuin säilöön otettu ihminen liikkuu, se mittaa sitä. Se mittaa myös hengityksen liikettä ja tiheyttä, kun ihminen nukkuu, selvittää Kvis.

Kun järjestelmä havaitsee hengityksen katkeilun tai loppumisen, se antaa hälytyksen läheiseen valvomoon.

Tietojärjestelmä on Norjassa nyt kokeilussa myös terveydenhuollossa, erityisesti psyyken potilaiden valvonnassa. Suomen poliisivankiloihin sen laajamittainen päätyminen on vielä epäselvää. Kustannuksiltaan tekninen valvonta on ihmisen suorittamaa valvontaa halvempi.

– Tarkkaa hintaa en osaa sanoa, mutta puhutaan kustannuksesta, jonka perusteella se on järkevää hankkia, arvioi komisario Tiainen.

Uusi putkalaki vaatii turvallisuutta

Uusi putkalaki on ollut valmisteilla jo pitkään, sen on tarkoitus tulla voimaan ensi vuoden alussa. Siinä halutaan parantaa säilöön otettujen perusoikeuksia ja turvallisuutta.

– ­Siihen liittyy myös vartioinnin lisääntyminen. Jatkossa ei voida poliisivankilaa enää pitää käytössä yhden vartijan mallilla, vaan työvuorossa on oltava kaksi vartijaa, tietää Tiainen.

Putkakuolemien määrä on vaihdellut Suomessa tällä vuosituhannella 6-25 kuoleman vuosilukemissa. Tilastointi on erilaista tahosta riippuen, yleisesti puhutaan noin 20 vuosittaisesta putkakuolemasta.

Yksi syy putkakuolemiin on lisääntynyt päihteiden sekakäyttö.

– Sekakäyttöhän on sillä tavalla arvaamaton, että jos henkilö on käyttänyt alkoholia ja esimerkiksi opioideja ja bentsoja, hengitys saattaa lamaantua yllättäen. Vaikka henkilö on ollut sisälle tullessa aivan hyväkuntoinen, tilanne saattaa muuttua nopeasti, tietää Tiainen.

Putkalain voimaantulo vaatii poliisivankiloiden myös lisää henkilökuntaa.