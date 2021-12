Putinilta poikkeuksellinen avautuminen Neuvostoliiton romahtamisesta: "Jouduin jopa ajamaan taksia tuolloin"

– Minusta on epämiellyttävää puhua tästä, mutta jouduin jopa ajamaan taksia tuolloin, Putin totesi.

KGB:ssäkin palvellut Putin on luonnehtinut Neuvostoliiton hajoamista myös suurimmaksi geopoliittiseksi katastrofiksi.

Putinin arvostelijat uskovat Putinin haaveilevan uuden Neuvostoliiton rakentamisesta. Kremlin mielestä tällainen spekulaatio on pelkoa lietsovaa.

Viime aikoina Venäjä on saanut Ukraina-toimillaan aikaiseksi maailmanlaajuisen huolestumisen. Venäjä on kerännyt tuntuvasti joukkoja Ukrainan rajalle ja Venäjän tavoitteeksi on arvioitu jopa 175 000 sotilaan kerääminen rajalle ensi vuoden alkupuolella.