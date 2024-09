Putinilta harvinainen lausunto perheestään – kerskaili pienimpien erikoistaidoilla: "Tekevät sitä sujuvasti"

– Englanti on hieno kieli, se on antanut ihmiskunnalle paljon tiedon ja ihmisten yhdistämisessä kulttuurin alalla ja muussa, hän jatkoi.

Putinin perhe mysteeri

On epäselvää, keitä presidentti tarkoitti "perheensä pienimillä". Se, keitä Putinin perheeseen todellisuudessa kuuluu, on nimittäin ollut tarkoin varjeltu salaisuus.

Varmaa on, että Putinilla on kaksi tytärtä ex-vaimonsa Ljudmilan kanssa. Pariskunta erosi vuonna 2013 lähes 30 vuoden avioliiton jälkeen. Putin on itse kertonut, että hänellä on lapsenlapsia, joiden nimiä ei ole koskaan kerrottu julkisuuteen.