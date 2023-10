Putin tekee ensimmäisen ulkomaanmatkansa pidätysmääräyksen jälkeen – tässä kohde

Venäjän presidentin Vladimir Putinin on kerrottu tekevän tiettävästi ensimmäisen ulkomaanvierailunsa hänestä maaliskuussa annetun kansainvälisen pidätysmääräyksen jälkeen. Putinin matka suuntautuu Keski-Aasian Kirgisiaan, maan presidentin Sadyr Zhaparovin esikunta on kertonut.

Venäjän Ukrainassa käynnistämän hyökkäyssodan jälkeen harvakseltaan matkustelleen Putinin on kerrottu osallistuvan Kirgisiassa muun muassa Kantissa sijaitsevan Venäjän ilmavoimien tukikohdan 20-vuotisjuhlallisuuksiin. Venäjän presidentin on määrä osallistua myös perjantaina kokoontuvaan entisten neuvostotasavaltojen IVY-huippukokoukseen.

IVY-kokouksesta on ilmoittanut jättäytyvänsä pois Armenian presidentti Nikol Pashinjan, joka kertoi olevansa estynyt "useista syistä". Armenia on katsonut, että Azerbaidzhanin onnistui vallata Vuoristo-Karabah syyskuussa osin siksi, ettei Venäjä ryhtynyt toimiin sen estämiseksi. Armenia puolestaan suututti Venäjän lokakuun alussa, kun se ratifioi ICC:n perustamisasiakirjan, minkä myötä Putinin pidätysmääräys on voimassa Armeniassa.