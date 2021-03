Putin ottaa huomenna koronarokotteen – "kotimaisen, tietenkin"

Varsin todennäköisesti kyseessä on laajaa kansainvälistä keskustelua herättänyt Sputnik V, mutta Venäjällä on olemassa kolme eri venäläisvalmisteista rokotetta. Muut rokotteet ovat Novosibirskissä kehitetty EpiVacCorona sekä Pietarissa kehitetty CoviVac. Ne ovat kuitenkin tiettävästi suppeammassa käytössä kuin Sputnik V.

Venäjällä on toistaiseksi rokotettu 6,3 miljoonaa asukasta koronavirusta vastaan, mikä on väestöön suhteutettuna huomattavasti EU:ta vähäisempi määrä. Sataa asukasta kohden Venäjällä on annettu 5,7 rokoteannosta. Esimerkiksi Suomessa vastaava luku on 14,8.