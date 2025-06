Purra puhui talouskurimuksesta sekä ”hilipatintippanhippaneista” – heitti kokoomukselle varoituksen alisuoriutumisesta

Perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra keskittyi tänään linjapuheessaan talousasioihin. Purra muistutti, että sopeuttamisen pitää jatkua vielä pitkään.

Hallituskumppani kokoomus sai tänään Perussuomalaisten puheenjohtajalta Riikka Purralta varoituksen uusista työelämää koskevista lainsäädäntöesityksistä.

Valmisteilla on irtisanomista helpottava lakiesitys, johon on ollut esillä irtisanomisperuste töissä alisuoriutumisesta.

– Perussuomalaisten linja on se, että lakiin on kirjattava riidattomia syitä irtisanomisen syiksi. Alisuoriutumista on mahdoton todeta riidattomasti ja siten hyväksyä, Purra puhui.

Perussuomalaiset ei hyväksy Purran mukaan myöskään sitä, että määräaikaisia työsuhteita voisi ketjuttaa perusteettomasti.

Perussuomalaisten puoluekokouksessa pyrittiin korostamaan, että kokoomusta vaivaa nyt vauhtisokeus työelämän uudistamisessa ja Perussuomalaiset on myös duunarin asialla.

Perussuomalaiset kuitenkin puolustivat toistaiseksi tehtyjä toimia, joita ammattiliitot ovat vastustaneet.

– Kannatamme järkeviä uudistuksia, Purra puhui.

Euro nyt ”haitallinen”

Puheenjohtaja Purra sisällytti puheeseensa myös kritiikkiä yhteisvaluutta euroa kohtaan.

Purran mukaan oma valuutta olisi helpottanut Suomen asemaa nykyisessä taloustilanteessa.

– Tästä selviämiseen olisi auttanut oma valuutta. Tämä keskustelu on kuitenkin Suomessa tabu, Purra sanoi ja sai kokousväeltä aplodit.

Oma valuutta mahdollistaisi devalvoinnin ja oman korkopolitiikan Suomen haluaman aikataulun mukaan. Euroopan keskuspankki on ollut nyt Suomen näkökulmasta melko hidas laskemaan korkoja, kun inflaatio rauhoittui Suomessa nopeammin kuin monessa muussa euromaassa.

Suuri osa talousasiantuntijoista on kuitenkin pitänyt euroa pidemmän päälle Suomelle hyödyllisenä. Sen katsotaan tuoneen vakautta, helppoutta kaupankäyntiin ja omaan valuuttaan voisi liittyä riski korkeammasta korkotasosta.

Enemmänkin voisi säästää

Purra muistutti, että tarvitaan ainakin seuraava hallituskausi, jotta Suomen julkinen talous saadaan tasapainoon.

Tilanteen vakavuutta ei Purran mielestä Suomessa kunnolla ymmärretä.

– Milloin ihmiset heräävät tähän todellisuuteen, hän ihmetteli linjapuheessa.

Säästöjä olisi pitänyt toistaiseksi tehdä Purran mielestä enemmän.

– Edelleen tälläkin hallituksella löytyy rahaa hilipatintippanhippaneihin ja me halutaan se katki. Haluamme vain kansalaisille tarkoitetun sosiaaliturvan ja hyvinvointipalvelun, Purra puhui.

Purra tarjosi ay-liikkeelle mahdollisuutta tulla keskustelemaan talouden tilannekuvasta sekä siitä, kuinka maahanmuutto uhkaa Perussuomalaisten mielestä työmarkkinoita.

– Mamutus tuhoaa duunarin oikeudet. Siihen ei kuitenkaan uskalleta puuttua ay-liikkeessä, kun se olisi niin persua, Purra puhui.