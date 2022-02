Puolustusvoimat nosti sisäistä turvallisuustasoaan – tätä se tarkoittaa

– Tilanne Suomen lähialueilla on vakaa. Juuri tällä hetkellä Suomeen ei kohdistu suoranaista sotilaallista uhkaa, Astrén sanoo.

Sotilaallinen valmius eri asia

Turvallisuustasojärjestelmä otettiin käyttöön vuonna 2017. Kaikkiaan järjestelmä kattaa neljä tasoa, joilla on jokaisella oma kirjainkoodinsa A–D.

Perustaso on A, ja korkein taso on D. Turvallisuustaso on nyt nostettu tasolle B. Tason korotukset eivät merkitse sotilaallisen valmiuden kohottamista, vaan sitä säädellään erillisellä järjestelmällä.