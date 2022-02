MTV Uutisten tiedot: Rajavartiolaitos "hienosäätänyt" valmiustasoaan jo kaksi kertaa viikon sisällä

Puolustusvoimat on Ukrainan kriisin vuoksi nostanut valmiustasoaan, onko myös Rajavartiolaitos nostanut valmiustasoa? – Näidenkin tapahtumien seurauksena Rajavartiolaitoksen turvallisuustasoa on arvioitu ja säädelty. Rajavartiolaitoksen turvallisuustasoa on hienosäädetty sekä viime, että tällä viikolla, kertoo everstiluutnantti, tilanne- ja riskianalyysikeskuksen päällikkö Mikko Lehmus Rajavartiolaitoksesta.

– Ei suoranaisesti Ukrainan kriisin vuoksi vaan taustalla on kokonaisarvio, mitä tässä on ollut. Pandemian alusta saakka turvallisuustaso on ollut kohotettuna ja hienosäätöä on tehty kulloisenkin tarpeen mukaan.