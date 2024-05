Voiko itärajan yli virrata pian lisää väkeä? Pääministeri Orpo MTV:lle: "Viisas varautuu"

Asevelvollisuuslain muutosesitys on tärkeä elementti rajaturvallisuudessa, toteaa pääministeri Petteri Orpo (kok.)

– Minusta se on hyvin perusteltu ja jotenkin suomalaiseen mielenmaisemaan sopiva ajatus.

– Reserviläisten käyttö poikkeuksellisissa tilanteissa on hyvin perusteltua. Heillä on taustalla koulutus ja jos heitä tarvitaan, koulutusta päivitetään. He ovat erittäin tarpeellinen apu, Orpo kuvailee Asian ytimessä -ohjelman haastattelussa.