Puolustusministeri Antti Kaikkonen keskusteli Yhdysvaltain kollegansa kanssa – huoli on herännyt Ukrainasta: "Emme halua nähdä uusia sotatoimia"

– Yhdysvalloissa on uusi hallinto ja oli hyvä että saatiin keskustella myös puolustuksen kysymyksistä heti tässä alkuvaiheessa kollega Austinin kanssa, kertoo Kaikkonen.

– Meillä on hyvä puolustusyhteistyö Yhdysvaltain kanssa ja meillä on molemminpuolinen tahto jatkaa sitä. Jatkamme niillä raiteilla, millä tässä viime vuodet on oltu.