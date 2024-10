Puolueloikkari Aittakumpu aikoo äänestää alkoholin kotiinkuljetuksen sallimisen puolesta – "Totta kai siellä on minulle vaikeita asioita"

Hallitus antoi toissa viikolla eduskunnalle lakiesityksen alkoholilain muuttamisesta niin, että alkoholijuomia voisi toimittaa asiakkaille kotiin. Esitys on nyt valiokuntien käsiteltävänä.

Hän korostaa, että hallitusohjelma on neljän puolueen kompromissi, jossa kokonaisuus ratkaisee.

– Kokonaisuus on hyvä, ja siihen minä sitoudun.

Oululainen toisen kauden kansanedustaja Aittakumpu on tunnettu tiukan alkoholipolitiikan kannattajana.

Alkoholipolitiikkaa löysennetty tällä vaalikaudella

Alkoholipolitiikkaa on jo löysennetty tällä vaalikaudella, kun enintään kahdeksanprosenttiset käymisteitse valmistetut alkoholijuomat tulivat alkukesästä ruokakauppojen hyllyille.

Irtiottoja ennen loikkaa

Arvostellut keskustan linjaa

Lauantain tiedotustilaisuudessa Aittakumpu sanoi, että hänen on ollut keskustan riveissä vaikea ajaa niitä asioita ja arvoja, joiden vuoksi hän lähti politiikkaan.

Vanhoillislestadiolainen Aittakumpu on aiemminkin kritisoinut keskustan poliittista linjaa.

– Puolueen politiikka on ollut liian liberaalia, eikä suunnanmuutosta näytä olevan tulossa, päinvastoin, vaikka puolueessa on muitakin, jotka haluavat perinteisempää linjaa, Aittakumpu kirjoitti Facebook-sivullaan elokuun lopulla.

Aittakumpu nousi eduskuntaan Oulun vaalipiiristä vuoden 2019 vaaleissa. Hän on virkavapaalla Haukiputaan seurakunnan seurakuntapastorin virasta.

– Esimerkiksi tällainen sateenkaari-ideologia, joka murtaa perinteistä perhekäsitystä ja jossa on aivan järjenvastaisiakin ajatuksia, että mieskin voisi muka synnyttää ja niin edespäin, hän sanoo STT:lle.

"Silmäni ovat avautuneet"

Viime vuoden heinäkuussa Orpon hallituksen rasismikohun aikoihin Aittakumpu kirjoitti Suomenmaa-lehden blogissa , että keskusteluissa joidenkin perussuomalaisten ministerien vanhoista nettikirjoitteluista ja nettikuvista on tullut selkeästi esiin perussuomalaisten ja keskustan iso ero.

– Ero on ihmiskäsityksessä, Aittakumpu kirjoitti.

– On vaikea ymmärtää perussuomalaisten vähättelevää suhtautumista lähimmäisten ihmisarvon kyseenalaistaviin teksteihin ja kuviin, hän jatkoi.

– Kyllä se siinä mielessä on muuttunut, että silmäni ovat avautuneet, ja voisi sanoa, että suomukset ovat pudonneet silmistä. Mielestäni perussuomalaisista on mediassa maalattu aivan toisenlainen kuva kuin mitä se (puolue) todellisuudessa on.