Puolan presidentti työvierailulle Suomeen

Presidentti Stubb ja Puolan presidentti Nawrocki tapaavat Presidentinlinnassa 9. syyskuuta.

Puolan presidentti Karol Nawrocki on työvierailulla Suomessa tiistaina 9. syyskuuta 2025. Vierailua isännöi tasavallan presidentti Alexander Stubb, tiedottaa tasavallan presidentin kanslia.

Presidentti Stubb ja presidentti Nawrocki tapaavat Presidentinlinnassa, jossa he keskustelevat Suomen ja Puolan kahdenvälisistä suhteista ja niiden tiivistämisestä. Lisäksi tapaamisessa keskustellaan Venäjän hyökkäyssodasta Ukrainassa, sekä muista ajankohtaisista turvallisuuspoliittisista kysymyksistä.

Keskusteluiden päätteeksi presidentit pitävät yhteisen lehdistötilaisuuden.