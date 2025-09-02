Puolan presidentti työvierailulle Suomeen

AOP Karol Nawrocki 2.9.2025
Julkaistu 02.09.2025 17:15
Toimittajan kuva

Johanna Pakarinen

johanna.pakarinen@mtv.fi

Presidentti Stubb ja Puolan presidentti Nawrocki tapaavat Presidentinlinnassa 9. syyskuuta.

Puolan presidentti Karol Nawrocki on työvierailulla Suomessa tiistaina 9. syyskuuta 2025. Vierailua isännöi tasavallan presidentti Alexander Stubb, tiedottaa tasavallan presidentin kanslia.

Presidentti Stubb ja presidentti Nawrocki tapaavat Presidentinlinnassa, jossa he keskustelevat Suomen ja Puolan kahdenvälisistä suhteista ja niiden tiivistämisestä. Lisäksi tapaamisessa keskustellaan Venäjän hyökkäyssodasta Ukrainassa, sekä muista ajankohtaisista turvallisuuspoliittisista kysymyksistä. 

Keskusteluiden päätteeksi presidentit pitävät yhteisen lehdistötilaisuuden.

Lisää aiheesta:

Presidentti Niinistö aloittaa kaksipäiväisen vierailunsa Puolaan Presidentti Niinistö viralliselle vierailulle SaksaanPresidentti Niinistöllä tiedotustilaisuus Bidenin vierailusta SuomeenPresidentti Niinistö valtiovierailulle Norjaan – toimii pääpuhujana Oslossa järjestettävässä seminaarissaPresidentti Niinistö tapaa Viron presidentin Alar KarisinLatvian presidentti työvierailulle Suomeen – tapaa Niinistön ensimmäistä kertaa
Alexander StubbPuolaKotimaa

Tuoreimmat aiheesta

Alexander Stubb