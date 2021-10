Puolan ja Valko-Venäjän rajalta löydettiin taas kuollut siirtolainen – alueelle on jo aiemmin julistettu hätätila

Puola on aiemmin julistanut hätätilan rajalle ja ilmoittanut aikovansa rakentaa rajalle aidan. Kansalaisjärjestöt ovat kritisoineet Puolan päätöstä hätätilan julistamisesta sanoen, että se estää humanitaarisia järjestöjä auttamasta siirtolaisia.

Puolan, Liettuan ja Valko-Venäjän viranomaisten kertomien tietojen perusteella raja-alueilta on viime kuukausien aikana löydetty kuolleena nyt seitsemän siirtolaista.

Suuri määrä siirtolaisia on pyrkinyt viime kuukausina EU-maihin Valko-Venäjältä. EU:n mukaan Valko-Venäjän hallinto on tahallaan pyrkinyt luomaan painetta Liettuan, Latvian ja Puolan vastaisille rajoilleen usuttamalla ihmisiä pyrkimään kohti EU:ta. EU on tuominnut siirtolaisten käyttämisen painostuskeinona ja kutsunut Valko-Venäjän toimia hybridihyökkäykseksi.