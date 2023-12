Puola asettaa maan julkisen palvelun median selvitystilaan – osoittautunut jo nyt mutkikkaaksi tehtäväksi

Pääministeri Donald Tuskin uusi, EU-myönteinen hallitus on pyrkinyt uudistamaan valtiollista mediaa, mutta PiS:n listoilta noussut presidentti Andrzej Duda on torpannut veto-oikeudellaan uuden hallituksen ehdotukset julkisten tiedotusvälineiden rahoitusmenoista. Käytännössä Duda on siis lopettanut valtiollisen median rahoituksen ensi vuodelta.