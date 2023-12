Puola on saamassa EU-myönteisen hallituksen

Puola on saamassa uuden hallituksen maan parlamentin annettua luottamuksensa pääministeriksi nousevan Donald Tuskin muodostamalle EU-myönteiselle hallituskokoonpanolle. Tusk on Puolan entinen pääministeri ja palaa nyt virkaan.

– Hyökkäys Ukrainaa vastaan on hyökkäys meitä kaikkia vastaan, Tusk sanoi.

Vaahtosammutintempaus keskeytti

– Tämän ei olisi pitänyt ikinä tapahtua, tämä on järkyttävää. Käynnissä on hieno juutalaisten juhla, ja parlamentissa on täysi nollatoleranssi antisemitismiä kohtaan, Holownia sanoi ja lisäsi, että tapauksesta aloitetaan tutkinta.