Slovenia luisuu Unkarin ladulle: Donald Trumpia ihaileva pääministeri solvaa toimittajia ja pyrkii vaientamaan maan uutistoimiston

Slovenian pääministeri Janez Jansa painostaa maansa mediaa ja on hyökkäillyt julkisuudessa toimittajien kimppuun. Hän on muun muassa kutsunut yksittäisiä toimittajia valehtelijoiksi, jos nämä ovat tehneet kriittisiä juttuja hallinnon toimista.

Jansan on arvioitu ottaneen mediaan kohdistuvan arvostelun suorastaan osaksi poliittista strategiaansa.

Maa herättänyt huomiota

Jansan toiminta on herättänyt huomiota muualla Euroopassa. Huolestuneissa arvioissa Slovenian tilannetta on jo verrattu Unkariin ja Puolaan, joissa demokratia on vakavasti horjunut.