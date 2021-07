Punkstoo-tilin paljastukset henkisestä ja fyysisestä väkivallasta eivät yllättäneet tutkijaa: "Varmaan tulee muitakin tapauksia"

Suomalaisessa mediassa uutisoitiin viikon vaihteessa laajasti Instagram-käyttäjästä nimeltä punkstoo, joka on julkaissut ihmisten hänelle laittamiaan viestejä liittyen etenkin seksuaaliseen häirintään ja väkivaltaan punk-kulttuurin piirissä.

Tiedossa ei ole, kuka tiliä pitää. Myös ihmisten kertomukset ovat anonyymeja. Julkaisuja on jo tehty useita kymmeniä.

Joukossa vakavia tapauksia

Punkstoo-tilin julkaisujen perusteella punk rock-piireissä on ollut muun muassa pedofiliaa, väkivaltaa, huumaamista, uhkailua, rasismia, homofobiaa ja raiskauksia.

– Ehkä tulee uusia tapauksia samoihin henkilöihin liittyen ja varmaan tulee muitakin tapauksia, kun on tällainen anonyymi-kanava, johon voi tarinoita lähettää, Seye sanoo.

Hänen mukaansa on vaikea arvioida, kuinka laajaksi asia lopulta leviää.

– Tietysti se on aina surullista, kun näitä tapauksia tulee ilmi ja joukossa on ilmeisen vakavia tapauksia.

Asioista uskalletaan puhua vasta myöhemmin

Muusikkojen liiton vuonna 2018 tekemän kyselyn perusteella jopa noin 50 prosenttia naisvastaajista on joutuneet työtilanteissa seksuaalisen häirinnän kohteeksi.

Asioista saatetaan puhua julkisesti vasta vuosien jälkeen. Elina Seyen mukaan syitä on lukuisia.

– Siellä on uhrien häpeää, monet ovat heistä olleet ilmeisesti hyvin nuoria. Vasta aikuisena on ehkä ymmärretty, että kyse on seksuaalisesta hyväksikäytöstä.