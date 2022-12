Punaisen Ristin työntekijä kuoli Venäjän pommitettua Hersonia – MTV seuraa sotaa

Ukrainan eteläisessä Hersonin kaupungissa kaksi ihmistä on kuollut Venäjän pommitettua kaupunkia torstaina.

Spoljaric kirjoitti Twitterissä , että järjestön työntekijät ovat etulinjassa auttamassa haavoittuneita ja niitä, jotka eivät enää osallistu taisteluihin. Hän lisäsi, että on välttämätöntä suojella järjestön työntekijöitä ja heidän kalustoaan.

Vaikka Venäjä on vetäytynyt Hersonin kaupungista, sen aseet yltävät sinne yhä ja kaupunki on jatkuvan uhan alla. (STT)

Torstai 15.12.

Olennaista on, että kriittiset lastit eivät päätyisi seisomaan satamissa pakotelistauksia koskevien selvittelyjen seurauksena.

Pakotepakettia on yritetty toistuvasti saada kokoon ulkoministerien kokouksissa, mutta asia eteni lopulta päätettäväksi huippukokoukseen Brysselissä.

Hotellissa on räjähtänyt siinä osassa Hersonin aluetta, joka on edelleen Venäjän miehittämä. Uutiskanava CNN on selvittänyt kuvien ja videoiden perusteella, että räjähdys tapahtui Salamar hotellissa, joka sijaitsee Zaliznyin Satama -nimisessä ranta- ja lomakylässä Mustanmeren rannalla.