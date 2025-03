Punainen Risti käynnistää hätäapukeräyksen Myanmarin auttamiseksi

Maanjäristyksessä pahoin vaurioituneen Myanmarin auttamiseksi käynnistetään hätäkeräys, jolla pyritään saamaan kasaan yli 100 miljoonaa dollaria, sanoo Kansainvälinen Punainen Risti.

Järjestön mukaan pyrkimyksenä on, että keräyksen tuotolla pystyttäisiin tarjoamaan apua Myanmariin seuraavien kahden vuoden aikana.

Myanmar oli haavoittuvainen jo ennen maanjäristystä. Punaisen Ristin mukaan avun toimittamisella on kiire, jotta se saadaan perille ennen monsuunikauden alkamista.

Maata hallitsevan sotilasjuntan mukaan ainakin yli 1 600 ihmistä on saanut surmansa järistyksen vuoksi. Uhrien määrä on noussut jatkuvasti, kun tuhoalueilta on saatu lisää tietoja.

