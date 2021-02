Puhemies Vehviläinen keskusteli maskikehotuksista suuttuneen Ano Turtiaisen kanssa

Eduskunnassa aiotaan selvittää kansanedustajien kokemaa uhkailua – puhemies Vehviläinen tammikuussa: "Jokainen tapaus on vakava".

Oman eduskuntaryhmänsä muodostava Turtiainen kertoi Iltalehden viikonloppuna julkaistussa uutisessa, että Vehviläisen kanssa on määrä keskustella eduskunnassa viime viikolla sattuneesta välikohtauksesta.

Puhetta keskiviikkona istuntosalissa johtanut varapuhemies Juho Eerola (ps.) oli huomauttanut maskitta esiintyneen Turtiaisen puheenvuoron jälkeen eduskunnassa voimassa olevasta kasvomaskisuosituksesta. Turtiainen on kertonut, että hänellä on terveydelliset syyt olla käyttämättä maskia. Hän on myös ilmaissut, ettei aio käyttää visiiriä.