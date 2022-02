Puhemies Vanhanen ehdottaa perustuslain arviointia: "Koronatilanteessa aikaa on palanut"

– Koronan aikana on ollut reagointia vaativia tarpeita, joissa on mitattu perustuslainkin tulkintoja eikä aina ehkä ole kyetty päätymään toimivimpaan ratkaisuun. Aikaa on palanut ja usein toimenpiteisiin on päästy, ei ennakoivasti vaan hieman myöhemmin. Myös kysymys poliittisen johdon ja viranomaisvallan välisestä suhteesta on hyvä käydä läpi kaiken nyt kokemamme jälkeen. Valmiuslain uudistamistarvehan on jo tiedostettu laajalti, sanoo Vanhanen.