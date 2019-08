Puerto Rico sai jo kolmannen kuvernöörin viikon sisään – mielenosoitukset johtoa vastaan saivat alkunsa kyseenalaisista viesteistä

Vuodetuissa keskusteluissa Rossello ja hallinnon jäsenet muun muassa esittivät homofobisia kommentteja. He myös pilkkasivat naisia ja toissa vuoden hurrikaani Marian uhreja. Lisäksi Rossello on sekaantunut korruptiotapauksiin, joihin liittyy hurrikaanin uhreille tarkoitettuja varoja. Hurrikaanissa kuoli 3 000 ihmistä.

Oikeusministeristä uusi kuvernööri

– Puerto Rico tarvitsee varmuutta ja vakautta, Vazquez sanoi lausunnossaan New York Timesin ja Washington Postin mukaan.

Puerto Ricon tilanne oli vaikea jo ennen hurrikaani Marian iskua. Sen talous on ollut jo usean vuoden ajan kuralla, ja budjettiin tehdyt leikkaukset ovat johtaneet muun muassa koulujen sulkemiseen. Talouskriisin ja luonnonkatastrofin yhdistelmä on johtanut massiiviseen muuttoliikkeeseen, jonka seurauksena Puerto Rico on menettänyt neljä prosenttia väestöstään.