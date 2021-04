Rokotejonossa etuilusta syytetty Perun ex-presidentti sai 10 vuoden porttikiellon politiikkaan 

Vizcarra ja yli 400 muuta korkea-arvoista henkilöä saivat koronarokotteen kaikessa hiljaisuudessa jo ennen Perun varsinaisen rokotuskampanjan alkua. Vizcarra on sanonut saaneensa kiinalaisen Sinopharmin rokotteen osana kliinisiä kokeita.

– Olemme varmoja, että tilanne kääntyy vielä. Tämä kongressi on menettänyt laillisuutensa. Valitamme kansallisille ja kansainvälisille elimille, ex-presidentti kertoi medialle kotinsa ulkopuolella.

Satoja koronakuolemia päivässä

Poliitikkojen salaa saamat koronarokotukset tulivat julkisuuteen helmikuussa ja synnyttivät kohun maassa, jota koronaviruspandemia on runnellut pahoin. Kaksi ministeriä erosi rokotusskandaalin takia.

Kansalaisten rokottaminen on päässyt Perussa vasta hiljattain käyntiin.

33 miljoonan asukkaan maassa on pandemian aikana raportoitu yli 56 000 koronavirukseen liittyvää kuolemaa ja lähes 1,7 miljoonaa tartuntaa.

Maa on jälleen vakavan tartunta-aallon kourissa, ja huhtikuussa tilanne on pahentunut. Tällä viikolla koronakuolemia on raportoitu päivittäin noin 300.