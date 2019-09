PTT:n ennuste: Brexit ja suurvaltojen käymä kauppasota hidastavat talouskasvua

Ennusteen mukaan talouskasvua kuitenkin on pienissä määrin. PTT ennustaa talouskasvun jäävän tänä vuonna 1,3 prosenttiin ja ensi vuonna 1,2 prosenttiin.

PTT:n mukaan on mahdollista, että euroalueen kotimainen kulutus on odotuksia vahvempaa, mutta riskinä on, että teollisuustuotannon alamäki alkaa näkyä työmarkkinoilla ja palkkakehityksessä.