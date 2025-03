Suomen talouskasvu jää tänä vuonna hauraaksi – ja sille on selkeä syyllinen

Suomen talous on kasvanut viimeisten parin vuoden aikana tuskin ollenkaan. Kasvu jää tänä vuonnakin heikoksi.

Pellervon taloustutkimuksen (PTT) tuoreen ennusteen mukaan Suomen talous kasvaa tänä vuonna 0,6 prosenttia ja 1,7 prosenttia ensi vuonna.

Pellervon taloustutkimuksen ekonomistin Emilia Gråstenin mielestä Suomen taloudella olisi jo edellytykset parempaankin, mutta erittäin poikkeuksellinen kansainvälinen epävarmuus heijastuu tänä vuonna koko maailmantalouden kasvuun.

– Kukaan ei tiedä, miltä maailma ensi vuonna näyttää. Mutta lähdemme siitä, että ainakin tänä vuonna kasvuedellytykset ovat selvästi madaltuneet kansainvälisen epävarmuuden takia, Gråsten kertoi Huomenta Suomen haastattelussa.

Yhdysvaltoja vaikea korvata

Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin politiikan ja turvallisuustilanteen lietsoma epävarmuus jäytää PTT:n ennusteen mukaan sekä yrityksiä että kuluttajia.

Aktian pääekonomistin Lasse Corinin mukaan Trumpin arvaamaton tullipolitiikka on saanut yritykset varpailleen.

– Yhdysvallat on EU:lle todella tärkeä vientimarkkina. Yhdysvallat on edelleen maailman suurin talous eli vaikka neuvotellaan muiden maiden kanssa, on vaikea nähdä, että Yhdysvallat pystyttäisiin noin vain korvaamaan, Corin sanoi.

Corin ja Gråsten ovat sitä mieltä, että talouskasvusta on tärkeää antaa kuluttajille realistinen ennuste, vaikka se kuulostaisikin synkältä ja pelottavalta.

– Jos katsoo toteutunutta talouskasvua Suomessa, niin onhan se ollut hirveän heikko. Olemme jääneet selvästi muista pohjoismaista jälkeen, Corin summaa.

PTT:ssa uskotaan kuitenkin, että Trumpin tulleista huolimatta Suomen vienti kehittyy kohtuullisesti. Suomen Yhdysvaltojen-viennistä merkittävä osa on PTT:n mukaan palveluvientiä, joka on vähemmän altis tullimuutoksille kuin tavaravienti.