Professorin karu arvio: Ruotsissa al-Taeen ero olisi lähellä – "Nuhteettomuutta ei Suomessa vaadita lainkaan samassa määrin"

– Tämä on sellainen kohu, joka velloo aikansa, mutta nyt on vaalikausi alussa ja jos al-Taee hoitaa tehtävänsä kohtuullisen hyvin, niin seuraavaan eduskuntavaaliin mennessä äänestäjät arvioivat hänen toimintaansa enimmäkseen muilla perusteilla kuin niillä kohuilla, jotka tänä keväänä ja kesänä ovat olleet esillä, arvioi emeritusprofessori Heikki Paloheimo.

– Kyllä hänellä varmaan on edellytyksiä jatkaa tehtävässään, kun ottaa huomioon, mikä on Suomen poliittisen kulttuurin perinne. Meillä perinne on se, että kynnys on aika korkealla sen suhteen, että kansanedustaja joko oma-aloitteisesti vetäytyisi tehtävästään tai tulee niin suuri ulkopuolinen paine, mikä pakottaa luopumaan tehtävästä.