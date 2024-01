Professori ja kirjailija Jaakko Hämeen-Anttila on kuollut – "Suomi ja koko maailma on menettänyt suuren tutkijan"

Edinburghin yliopiston arabialaisen ja islamilaisen kulttuurin professori Jaakko Hämeen-Anttila on kuollut. Hämeen-Anttilan puoliso, kirjailija Virpi Hämeen-Anttila vahvistaa suru-uutisen MTV Uutisille.

– Henkilökohtainen menetyksemme on erittäin raskas, ja Suomi ja koko maailma on menettänyt suuren tutkijan. Kuitenkin Jaakko Hämeen-Anttila on jättänyt jälkeensä tuotannon, joka vastaa monen tavanomaisen tieteentekijän panosta.