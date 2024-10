Lisa Marie Presleyn kirjassa erikoinen paljastus suhteestaan Michael Jacksoniin: "Hän sanoi olevansa vielä neitsyt"

Tammikuussa 2023 menehtyneen Lisa Marie Presleyn kesken jääneet muistelmat From Here to the Great Unknown julkaistiin postuumisti hänen tyttärensä Riley Keoughin toimesta. Tytär kuunteli äidiltä jääneitä muistelmanauhoja, joiden perusteella hän sai kirjaprojektin vietyä päätökseen äitinsä menehtymisen jälkeen.