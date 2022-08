Prinssi Charlesilta yllättävä aluevaltaus – elegantti ja hienostunut sekoitus prinssin omasta puutarhasta

Prinssi Charlesin, 73, Highgrove Bouquet -niminen tuoksu on saanut inspiraationsa prinssin omasta puutarhasta, joka sijaitsee hänen yksityisasunnollaan Englannin Gloucestershiressä.

– Highgrove Bouquet on uusi tuoksu, joka on luotu yhdessä prinssi Charlesin kanssa. Tuoksu on kunnianosoitus Highgroven puutarhojen upeasti tuoksuville kesille, kuninkaallisen puutarhan verkkosivuilla kerrotaan.