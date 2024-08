Prinsessa Mette-Maritin Marius-poikaa epäillään jälleen uudesta rikoksesta

Norjan kruununprinsessa Mette-Maritin esikoista Marius Borg Høibya , 27, vastaan on nostettu uusia syytteitä, uutisoi norjalainen Nettavisen .

Aiemmin nostettu syyte on laajennettu koskemaan myös uhkauksia naista kohtaan, joka epäilyjen mukaan joutui väkivallan uhriksi Borg Høibyn toimesta. Oslon poliisipiiri vahvisti asian tiedotteessaan perjantaina 23. elokuuta ja kertoi laajennuksen syynä olevan uhrin ja Borg Høibyn välinen puhelinkeskustelu sunnuntaina 4. elokuuta. Epäilty väkivallanteko tapahtui samana päivänä ja tuolloin Borg Høiby pidätettiin.

Borg Høibya syytetään pahoinpitelystä sekä vahingonteosta , ja niiden uhrina on 20-vuotias nainen, joka oli tämän kumppani. Hän on myöntänyt kumppaninsa pahoinpitelyn omassa lausunnossaan ja kertonut olleensa huumeiden sekä alkoholin vaikutuksen alaisena.

Tapauksen tiimoilta on kuulusteltu Borg Høibyn entisiä kumppaneita Juliane Snekkestadia sekä Nora Hauklandia. Kumpikin heistä on kertonut omilla sosiaalisen median kanavillaan joutuneensa itsekin sekä henkisen että fyysisen väkivallan uhriksi suhteensa aikana Borg Høibyn kanssa. Poliisi vahvisti viime viikolla aloittaneensa tutkinnan, jossa sekä Snekkestadilla että Hauklandilla on uhrin asema erillisissä tapauksissa. Borg Høibya ei ole kuitenkaan vielä asetettu syytteeseen näissä tapauksissa.